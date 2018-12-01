В кемеровский Сосновый бор разрешили заезжать строительной технике

СЕГОДНЯ 04:32 2018-12-01T04:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты городского совета разрешили въезжать в Сосновый бор строительной технике. Также в бору можно будет устанавливать новые архитектурные формы и скульптуры.

В пятницу после проведения публичных слушаний Кемеровский городской Совет народных депутатов внес изменение в положение об особо охраняемой природной территории «Рудничный бор».

Как отметил председатель Совета Николай Сенчуров пункт, который допускал на территории бора нахождение скамеек и биотуалетов, через запятую был дополнен понятием «малые архитектурные формы и скульптуры». Также депутаты прописали возможность проводить работы по благоустройству, которые касаются установки скульптур и архитектурных форм. При проведении работ разрешается задействовать строительную технику.

– Это не значит, что начнется промышленное освоение бора. Каждый случай прохода техники будет согласовываться с администрацией города Кемерова, которая несет на себе ответственность по содержанию данной территории, – отметил Николай Сенчуров. – Бор – это очень популярное место отдыха кемеровчан. По закону окружающая среда должна служить человеку. Кроме того, бором нужно заниматься. Его нужно благоустраивать, нужно вести лесные работы. Там масса проблем, их нужно решать, а не обносить бор колючей проволокой.

Отметим, что на территории бора рядом с надписью «Кузбасса» будет установлена огромная скульптуру Святой Варвары. Ее разработает скульптур Даши Намдаков.