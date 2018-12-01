Конфликтом в Кемеровской школе занялась специальная комиссия

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-01T09:35:42+03:00

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В кемеровской школе №15, где педагог публично отругала ребенка, началась проверка по факту инцидента.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, конфликт учителя и ученика, записанный на камеру одним из очевидцев и попавший в городские паблики, стал предметом разбиратлеьств в учебном заведении.

- В 15 школе создана комиссия, которая разбирается в обстоятельствах произошедшего и в том числе в том, что привело к возникновению такого конфликта, что произошло до того, как попало на видеокамеры, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Кемерова. - Школа оборудована системой видеонаблюдения. Рассматриваются все записи вчерашнего дня. И ко вторнику будут готовы результаты работы комиссии.

Отметим также, что очевидцы конфликта и горожане разделились на два лагеря: одни защищают учителя, позволившего себе пару грубых слов, другие же требуют уволить педагога и отмечают, что вопросами воспитания должны заниматься родители, а не школа.

Напомним, конфликт случился накануне в кемеровской школе №15. Здесь педагог публично отчитала школьника и назвала его тупым и глухим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680280" frameborder="0"></iframe> «Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитывает ученика..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

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