«Залило четыре этажа»: Кемеровчане рассказали подробности аварии на Красноармейской

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-02T14:38:43+03:00

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В Кемерове устранили прорыв горячей воды в доме на улице Красноармейская, куда по ошибке вызвали пожарных. Кипяток залил квартиры с четвертого по первый этаж.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что очевидцы перепутали пар от коммунальной аварии с дымом и вызвали на место спасателей.

Как рассказали редакции житель дома №142а Павел Апарин, на пятом этаже прорвало трубу с горячей водой. Хозяйка квартиры обожгла руку. Ей вызвали скорую помощь, однако от госпитализации она отказалась. В итоге кипяток залил квартиры с четвертого по первый этаж. Коммунальщики перекрыли горячую воду и откачали ту, что стекла вниз.