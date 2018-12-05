2018-12-05T10:24:19+03:00
Общество

В Кузбассе отменяют авиарейсы до китайского Хайнаня

Проблемы возникли у авиаперевозчика «АЛРОСА»
Екатерина БОРМОТОВА
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В декабре "АЛРОСА" летать в Китай не будетВ декабре "АЛРОСА" летать в Китай не будетФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Авиакомпания «АЛРОСА» отменила полетную программу на декабрь из кузбасских городов на китайский остров Хайнань. У авиаперевозчика возникли проблемы с китайской стороной.

«АЛРОСА» выполняла рейсы из Кемерова и Новокузнецка до курортного города Санья. Однако все рейсы на декабрь были отменены. В воздушной гавани Новокузнецка «Комсомольской правде» подтвердили, что рейс авиакомпании «АЛРОСА» Новокузнецк – Санья с временем вылета 19.40 не состоится. Известно, что данный авиаперевозчик не будет летать до конца декабря.

В справочной международного аэропорта Кемерова изданию пояснили, что информации об отмене авиарейсов «АЛРОСЫ» до Саньи не поступало.

Однако кемеровские турагенты говорят обратное.

- В декабре на Хайнань летит «ИрАэро». Вылеты запланированы на 11,18 и 25 числа. «АЛРОСА», да, отменила полетную программу. С китайской стороной проблема. Так как остров очень загружен по четвергам, в этом году «АЛРОСА» летать не будет. На следующий год пока программа стоит, но мы продажи на «АЛРОСУ» держим. Пока официальной информации от перевозчика не поступит, что китайская сторона все подтвердила, продавать не будем, - пояснил собеседник издания.

Напомним, о запуске авиасообщения между кузбасскими городами и китайским курортом в августе заявил туроператор «Жемчужная река».

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