Стала известна причина пожара в кемеровском кафе
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров
Фото: "ВКонтакте"
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Специалисты назвали предварительную причину пожара в кемеровском кафе «Очаг». Пожар произошел этой ночью на улице Ноябрьская.
– Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Напомним, что в три часа ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в кафе. На место выехали 10 единиц техники и 37 спасателей. Площадь пожара в двухэтажном кирпичном здании составила 250 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 04:16.