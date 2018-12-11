2018-12-11T07:05:40+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара в кемеровском кафе

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Специалисты назвали предварительную причину пожара в кемеровском кафе «Очаг». Пожар произошел этой ночью на улице Ноябрьская.

– Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Напомним, что в три часа ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в кафе. На место выехали 10 единиц техники и 37 спасателей. Площадь пожара в двухэтажном кирпичном здании составила 250 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 04:16.

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