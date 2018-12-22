2018-12-22T08:28:45+03:00
Происшествия

Пропавшего в Новокузнецке подростка нашли мертвым

Ребенок пропал накануне днем
Екатерина РОМАНОВА
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Поиски 14-летнего подростка, пропавшего накануне в Новокузнецке, завершены. Ребенок найден погибшим.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что поиски пропавшего 21 декабря подростка окончены. При этом не уточняется, по каким причинам и где был обнаружен ребенок. Однако от осведомленного источника стало известно, что подросток был найден мертвым. На месте работают сотрудники правоохранительных органов: им предстоит установить причины и обстоятельства смерти школьника.

Напомним, 14-летний школьник пропал накануне днем. Подросток в 15:30 ушел из школы, но домой так и не вернулся. После безуспешных поисков обеспокоенная мать в 23:00 обратилась за помощью в полицию. Все ночь и утро продолжались поиски ребенка. Увы, завершились они печально.

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