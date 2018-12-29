Кузбасских курсантов ФСИН осудят за покушение на девушку

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-29T13:30:41+03:00

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В суд передано дело трех бывших студентов Кузбасского института ФСИН России, которые совершили покушение на свою знакомую. Девушка едва не лишилась жизни из-за занятых другу 270 тысяч рублей.

По версии следствия, 22-летний студент попросил знакомую оформить на себя крупный кредит, пообещав, что погасит его в короткие сроки. Девушка согласилась, однако молодой человек не сдержал обещание. Тогда знакомая стала регулярно напоминать ему о долге, но молодой человек не собирался возвращать деньги. Он предложил двум сокурсникам вознаграждение за убийство девушки – парни согласились.

Подельники заре обговорили план действий: так, один из них под надуманным предлогом выманил девушку из дома, а двое других в это время пробрались в ее жилище, использовав дубликат ключа. Когда девушка вернулась домой, молодые люди ударили ее битой по голове, а затем, накинув ей на шею ремень, стали душить. Вскоре жертва потеряла сознание – студенты решили, что она умерла, и скрылись с места преступления. В дальнейшем они сожгли одежду и орудие, которым били и душили потерпевшую.

Окровавленную девушку нашли сокурсники, которые пришли ее навестить, узнав, что она не пришла на пары. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга, перелом черепа и многочисленные ушибы. Подозреваемых в преступлении задержали в кратчайшие сроки, им было предъявлено обвинение в организации покушения на убийство и в покушении на убийство. Дело передано в суд.