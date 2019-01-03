В Кузбассе из кинотеатра эвакуировали более 300 человек

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:12:42+03:00

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В Междуреченске из кинотеатра «Кузбасс» эвакуировали более 300 посетителей. В здании произошло короткое замыкание.

В четверг вечером, 3 января, персонал кинотеатра обнаружил короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. Возгорания и задымления не было. По алгоритму, сотрудники стали выводить людей и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС приехали на место и проверили все помещения кинотеатра. Возгорания не обнаружили.

– В настоящее время в кинотеатре специалисты проводят проверку электрооборудования и электросетей. Работа кинотеатра будет возобновлена только после подписания акта проверки технического состояния, – добавила пресс-секретарь главы города Вероника Минина.

На странице в соцсети кинотеатра сообщается, что 3 января с 17 часов все показы были отменены, а 4 января кинотеатр будет работать по расписанию.

Отметим, что вечером в среду пожарная сигнализация сработала в торговом центре «Фабрика» в Ленинске-Кузнецком. Все посетители были эвакуированы.