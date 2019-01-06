Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:17:35+03:00

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7 января весь православный мир отмечает один из самых светлых праздников – Рождество Христово. А накануне, вечером 6 января, в Сочельник, во всех храмах начинаются праздничные богослужения.

Во многих кемеровских храмах праздничное Рождественское богослужение начинается в 22:00. Именно к этому времени ждут верующих в Знаменском кафедральном соборе, Казанском храме, храмах Кирилла и Мефодия, Воскресения Христова, иконы Божией матери «Покров над землёй Кузнецкой» и иконы Божией Матери «Утоли моя печали», а также многих других.

В 23:00 начнутся богослужения в храме Петра и Февронии Муромских и храме Рождества Христова. А в 23:30 – в храме блаженной Ксении Петербуржской и храме Святой Троицы.

Ровно в полночь рождественские богослужения начнутся в храмах Целитея Пантелеймона, мученицы Татианы, в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы и храме Архангела Михаила. Также во многих храмах состоятся и утренние богослужения. Подробное расписание начала служб можно посмотреть здесь.

Заметим, что после праздничного богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте.