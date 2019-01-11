2019-01-11T09:39:33+03:00
Общество

За один в Кузбассе травмировались три несовершеннолетних лыжника и сноубордиста

Всего за 10 дней этого года пострадали 92 человека
Екатерина РОМАНОВА
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В течение первых десяти дней специалистам областной поисково-спасательной службы приходилось 92 раза выезжать по сигналам о травмах, полученных любителями горнолыжного спорта. В трех случаях пострадали три несовершеннолетних ребенка.

Как сообщает пресс-служба областного ПСС Агентства по защите населения и территории Кемеровской области, 8 января спасатели трижды приходили на помощь детям. Так, в Шерегеше мальчик 2012 года рождения, катаясь с семьей, упал со сноуборда. Ребенок получил травму ноги. Чтобы оказать ему помощь, спасатели спустили его на снегоходе с горы и передали врача.

Катаясь на сноуборде пострадала девочка 2008 года рождения. На горе Мустаг она получила травму спины. Родители обратились к спасателям, те добрались до лежавшего на снегу ребенка и на санях спустили девочку с горы. Там ребенка передали врачам скорой помощи.

Третий ребенок – мальчик 2005 года рождения – также пострадал на Мустаге. Ребенок получил травму ноги.

Всего за первые 10 дней года, по данным областного ПСС Агентства по защите населения и территории Кемеровской области, различные травмы получили 92 человека. Среди травм – вывихи и растяжения, ушибы и переломы, а также открытые раны. Всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь. К слову, ни одного случая, которые бы закончились трагедией, хотя в некоторые годы такого избежать не удается. Так, в 2009 году смертельную травму получил брат известного российского актера Андрея Бурковского.

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