На мэра города Березовского завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:05 2019-01-16T20:05:45+03:00

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Дмитрий Титов, мэр города Березовского, стал фигурантом уголовного дела. Глава городского округа подозревается во взятке.

Мэра города Березовского Дмитрий Титов стал фигурантом уголовного дела: 16 января 2019 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области задержали чиновника на выходе из здания. при обыске у Титова обнаружили деньги – 280 тысяч рублей. По версии следствия, он получил эти деньги как взятку за покровительство представителям коммерческой организации.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в офисе прошли обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы и деньги. А в скором времени будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения Дмитрию Титову.