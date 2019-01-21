В травматологической больнице Прокопьевска сменился главврач

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-21T13:46:40+03:00

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Исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья населения Кузбасса Михаил Малин представил нового главного врача Областной ортопедо-хирургической больницы Прокопьевска. Им стал Евгений Белов, который ранее руководил Кемеровской областной больницей имени Беляева.

Представляя нового руководителя коллективу больницы, Малин подчеркнул, что Беляев – опытный управленец с большим стажем. До этого он пять лет руководил кемеровской областной больницей и смог добиться профицита бюджета организации более чем в 100 миллионов рублей.

- Сейчас в Прокопьевске идет процесс создания единого крупного многопрофильного медицинского центра. Ортопедо-хирургическая больница на сегодняшний день – лучшая в городе, и именно ее опыт, материально-техническая база и кадровый потенциал позволят нам поднять всю медицину города на качественно новый уровень. Конечно, быстро решить все накопившиеся проблемы, увы, не удастся. Ведь кредиторская задолженность только Городской больницы №1 достигает 91 миллиона рублей, - пояснил новый главврач.

Напомним, ранее было принято решение о создании в Прокопьевске крупного медицинского центра путем слияния в одно юридическое лицо Прокопьевских больниц №№ 1,2,3 и 4, Прокопьевской городской поликлиники, городской детской больницы, Областной клинической ортопедо-хирургической больницы восстановительного лечения, стоматологических поликлиник № 1 и № 2, а также молочной кухни.