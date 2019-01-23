Пожар в маршрутном такси в Кемерове очевидцы сняли на видео
Утром в среду, 23 января, в Кемерове на остановке «Кристалл» сгорел автобус. Последствия пожара в маршрутке очевидцы сняли на видео.
На кадрах видео, снятых очевидцами чрезвычайного происшествия, запечатлены последствия пожара. Видно, что весь салон пострадал от огня. К счастью, водитель вовремя заметил возгорание и высадил всех пассажиров. Он пытался сам потушить огонь при помощи огнетушителя, однако попытка оказалась безуспешной.
На остановке "Кристалл" в Кемерове сгорела маршрутка..23 января 2019 года.Лариса МАРУЦАК
- На момент прибытия первого подразделения салон автобуса горел открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – К тушению пожара от МЧС привлекались семь человек и две единицы техники.
По сообщениям очевидцев, пожар начался в моторном отсеке автобуса. Точную же причину пожара предстоит выяснить специалистам.