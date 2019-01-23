СЕГОДНЯ 05:01 2019-01-23T05:57:40+03:00

Пожар в маршрутном такси в Кемерове очевидцы сняли на видео. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Утром в среду, 23 января, в Кемерове на остановке «Кристалл» сгорел автобус. Последствия пожара в маршрутке очевидцы сняли на видео.

На кадрах видео, снятых очевидцами чрезвычайного происшествия, запечатлены последствия пожара. Видно, что весь салон пострадал от огня. К счастью, водитель вовремя заметил возгорание и высадил всех пассажиров. Он пытался сам потушить огонь при помощи огнетушителя, однако попытка оказалась безуспешной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687677" frameborder="0"></iframe> На остановке "Кристалл" в Кемерове сгорела маршрутка..23 января 2019 года.Лариса МАРУЦАК

- На момент прибытия первого подразделения салон автобуса горел открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – К тушению пожара от МЧС привлекались семь человек и две единицы техники.

По сообщениям очевидцев, пожар начался в моторном отсеке автобуса. Точную же причину пожара предстоит выяснить специалистам.