2019-01-23T08:36:23+03:00
Общество

В Кемерове после аварии с автобусом выявили 40 таксистов-нарушителей

Пятеро из них занимались перевозкой пассажиров нелегально
Екатерина БОРМОТОВА
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За один день инспекторы выявили пятерых водителей такси, которые занимались пассажирскими перевозками нелегальноЗа один день инспекторы выявили пятерых водителей такси, которые занимались пассажирскими перевозками нелегальноФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кемерове инспекторы ГИБДД проверили работу такси. Поводом для проверки послужила серьезная авария с автобусом на улице Нахимова, после которой скончался таксист.

За день проверок сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 40 водителей такси. Семеро из них управляли автомобилями, не прошедшими технический осмотр, четверо ездили без полисов ОСАГО, около десятка авто работали на линии с неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещается. Также среди нарушений – незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Шестеро водителей установили на своих машинах газобаллонное оборудование, не согласовав этого с ГИБДД.

- В ходе рейдового мероприятия инспекторы привлекли к ответственности пять водителей, которые вообще незаконно занимались предпринимательской деятельностью без специального на то разрешения. Удивительная некомпетентность и безответственность по отношению к тем, кто пользуется услугами такси, - отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Собеседник издания заострил внимание на том, что в подавляющем большинстве случаев у таксистов отсутствовали путевые листы, а, значит, и сведения о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автомобиля перед выпуском на линию. Материалы по каждому выявленному случаю направлены в областной департамент транспорта для принятия мер.

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