2019-01-25T13:08:01+03:00
Общество

Из-за поисков «человека-секси» на кузбасскую компанию подали в суд

Работодатель отнесся к ситуации с юмором
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кузбасского работодателя, разместившего объявление о поиске сотрудника, вызвали в суд. Причиной стали критерии, предъявляемые к потенциальному работнику: он должен быть «человеком-секси», «человеком-отвагой» и «человеком-человеком».

Объявление о поиске сотрудника с выдающимися способностями работодатель разместил в конце декабря. За провокационными формулировками требований скрывалось самое главное: человек с нестандартным мышлением и желанием работать в творческом коллективе. Однако не все оценили такой объявление. Вскоре после публикации департамент труда обратился в суд, а Павла Скороходова, разместившего вакансию на сайте по поиску работы, обвиняют в дискриминации.

- Увидев эту вакансию, все информационные порталы решили написать про это статью, тем самым привлекли внимание дептруда, - написал мужчина в своем Instagram. - На мой взгляд, получилось очень смешно и в то же время из этого можно сделать несколько выводов. Скорей всего суд примет решение оштрафовать меня, но, черт возьми, оно того стоит!

К слову, благодаря нестандартности объявления – а может, и поднявшейся вокруг него шумихи – «человек-секси» и «человек-отвага» все-таки был найден. И, как написал Павел Скороходов, не один.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский Следком проводит проверку качества питания в юргинской школе
В Кузбассе пенсионерка захотела получить бонус от банка и лишилась денег
В Кузбассе открыли горячую линию по вопросам школьного питания
Стали известны подробности аварии с перевернувшимся в Кемерове ВАЗом
Кемеровским инспекторам ГИБДД за год предложили три взятки
В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка
В Кузбассе в двух мастерских подпольно изготавливали взрывчатку и боеприпасы
Кемеровские студенты встретятся с актером Александром Носиком
Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки контрагентов
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Кемеровчанка потеряла 12-летнюю дочь из-за вредных привычек
В Кузбассе полицейские пошли на фальсификацию дела о наркотиках, чтобы улучшить показатели
В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль