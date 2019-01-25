Из-за поисков «человека-секси» на кузбасскую компанию подали в суд

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-25T13:08:01+03:00

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Кузбасского работодателя, разместившего объявление о поиске сотрудника, вызвали в суд. Причиной стали критерии, предъявляемые к потенциальному работнику: он должен быть «человеком-секси», «человеком-отвагой» и «человеком-человеком».

Объявление о поиске сотрудника с выдающимися способностями работодатель разместил в конце декабря. За провокационными формулировками требований скрывалось самое главное: человек с нестандартным мышлением и желанием работать в творческом коллективе. Однако не все оценили такой объявление. Вскоре после публикации департамент труда обратился в суд, а Павла Скороходова, разместившего вакансию на сайте по поиску работы, обвиняют в дискриминации.

- Увидев эту вакансию, все информационные порталы решили написать про это статью, тем самым привлекли внимание дептруда, - написал мужчина в своем Instagram. - На мой взгляд, получилось очень смешно и в то же время из этого можно сделать несколько выводов. Скорей всего суд примет решение оштрафовать меня, но, черт возьми, оно того стоит!

К слову, благодаря нестандартности объявления – а может, и поднявшейся вокруг него шумихи – «человек-секси» и «человек-отвага» все-таки был найден. И, как написал Павел Скороходов, не один.