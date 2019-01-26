2019-01-26T09:51:38+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ночном ДТП с двумя грузовиками

Оба погибших находились в одном автомобиле
Екатерина РОМАНОВА
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В ночном ДТП погибли два человека. Фото: vk.com, "Регион 42"В ночном ДТП погибли два человека. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Стали известны подробности ночного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось минувшей ночью в Кемерове. При столкновении двух грузовиков погибли два человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:55 на 302 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Лапичево. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Fuso двигался в сторону Кемерова. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движении, по которой в это же время ехал КамАЗ. Грузовые автомобили столкнулись. В результате ДТП 39-летний водитель Mitsubishi Fuso и его 69-летний пассажир скончались от полученных травм.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также сотрудники полиции напоминают о том, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров.

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