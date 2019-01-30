2019-01-30T05:55:24+03:00
Происшествия

Расплавленный чугун вылился на рабочих: Появилось видео ЧП на новокузнецком заводе

Момент ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Расплавленный чугун вылился на трех рабочих на новокузнецком заводе. Фото: кадр видео youtube.Расплавленный чугун вылился на трех рабочих на новокузнецком заводе. Фото: кадр видео youtube.
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В сети появилось видео момента чрезвычайного происшествия, которое случилось накануне в Новокузнецке на «ЕВРАЗе». Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда расплавленный чугун вылился на людей.

На съемке, сделанной камерой наблюдения, видно, как рабочие производят работы. В какой-то момент неожиданно возникает яркая вспышка и все пространство цеха заволакивает дымом. Но уже через несколько минут дым рассеивается и видно, как рабочие тушат огонь.

Расплавленный чугун вылился на рабочих ЕВРАЗ ЗСМК.

Как сообщает СУ СК по Кемеровской области, в момент чрезвычайного происшествия в доменном цеху работали пять человек: они прочищали главный желоб доменной печи. Всплеск горячего сплава произошел из-за того, что машинист крана слишком резко опустила в желоб чушку. Раскаленный металл попал на двух горновых рабочих и кабину машиниста крана. Все они получили ожоги.

Напомним, что по данным ведомства все трое пострадавших были доставлены в больницу. Горновые получили 10 процентов ожогов тела. А машиниста крана, оказавшуюся в горящей кабине, поместили в реанимацию с ожогами 50 процентов тела. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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