2019-01-30T11:09:33+03:00
Происшествия

Следком Кузбасса устанавливает причину гибели первоклассницы на горке

Девочка ударилась головой, катаясь с горки
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбасские следователи устанавливают обстоятельства гибели первоклассницы в Беловском районе. Девочка каталась с горки и ударилась головой.

Трагедия произошла в селе Новый Каракан. Семилетняя девочка вместе со старшим братом каталась с горки – склона, припорошенного снегом. В какой-то момент она ударилась головой и вскоре из-за полученной травмы почувствовала недомогание – родители отвезли дочь на обследование в Кемерово, но врачи не смогли помочь ребенку. Девочка умерла.

- Сообщение о гибели девочки было выявлено следственными органами в ходе мониторинга СМИ. По данному факту проводится доследственная проверка: следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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