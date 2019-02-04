В Кузбассе начал действовать «пивной закон»

СЕГОДНЯ 19:58 2019-02-04T19:58:38+03:00

Он запрещает продавать пиво по праздниками и в маленьких точках

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Со 2 января в Кузбассе вступил в силу новый «пивной закон», принятый депутатами в конце ноября 2018 года. Он ограничивает места продажи пива и запрещает продавать слабоалкогольную продукцию в праздники.

Как отметили в Совете народных депутатов Кемеровской области, со 2 февраля 2019 года в Кузбассе запрещено продавать пиво и слабоалкогольную продукцию в магазинах на первых этажах жилых домов с площадью менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в сельских территориях.

Кроме того, закон запрещает продавать слабоалкогольную продукцию в День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, Всероссийский день трезвости, дни проведения в школах последних звонков и выпускных вечеров.

Напомним, что законопроект был разработан в сентябре 2018 года после того, как губернатор Сергей Цивилев получил много жалоб на большое количество пивных магазинов в жилых домах. В конце ноября закон приняли на седьмой сессии областного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU