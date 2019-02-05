2019-02-05T09:36:50+03:00
Общество

263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе

ОРВИ и грипп стремительно распространяются по региону
Екатерина БОРМОТОВА
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Полностью закрыты на карантин 37 дошкольных образовательных учрежденийПолностью закрыты на карантин 37 дошкольных образовательных учрежденийФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кемеровской области закрыли на карантин 263 школы и 37 детских садов. В регионе стремительно распространяется заболеваемость гриппом и ОРВИ.

По данным на 4 февраля, в Кузбассе приостановили очную форму обучения в 263 школах, пяти школах-интернатах и трех средних профессиональных учебных заведениях. Также полностью закрыты на карантин 37 дошкольных образовательных учреждений.

- Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 27 школах и 40 дошкольных образовательных учреждениях, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Как ранее писала «Комсомольская правда», в регионе продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 2,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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