На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список погибших
В результате ЧП погибли шесть человек
Вахтовый автобус рухнул с 40 метров
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В распоряжении редакции «Комсомолки» появился список погибших в результате ДТП на разрезе «Распадский». Смертельные травмы получили шесть горняков. В результате аварии погибли:
1. Дилев В. А.
2. Негода А. С.
3. Загидов Р. Х
4.Доломожный Ю. М.
5. Коврижкин И. А.
6. Савин С. В.
Авария произошла в пятницу в 7.35 на технологической дороге разреза. Вахтовый автобус с рабочими шахты перевернулся и рухнул с высоты. На месте погибли шесть человек, семнадцать пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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