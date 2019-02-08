2019-02-08T08:56:22+03:00
Происшествия

На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список погибших

В результате ЧП погибли шесть человек
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вахтовый автобус рухнул с 40 метровВахтовый автобус рухнул с 40 метров
Изменить размер текста:

В распоряжении редакции «Комсомолки» появился список погибших в результате ДТП на разрезе «Распадский». Смертельные травмы получили шесть горняков. В результате аварии погибли:

1. Дилев В. А.

2. Негода А. С.

3. Загидов Р. Х

4.Доломожный Ю. М.

5. Коврижкин И. А.

6. Савин С. В.

Авария произошла в пятницу в 7.35 на технологической дороге разреза. Вахтовый автобус с рабочими шахты перевернулся и рухнул с высоты. На месте погибли шесть человек, семнадцать пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на шахтах Кузбасса»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео с места падения автобуса с горняками в Междуреченске
На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список пострадавших
Грабителя из Кузбасса нашли по выроненной на месте преступления медкнижке
Сергей Цивилев открыл Всероссийский съезд угольщиков
В Кузбассе должник неудачно спрятал автомобиль от судебных приставов
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
Кемеровчане спасли из огня соседа и вынесли газовые баллоны
В Новокузнецке пройдет съезд угольщиков со всей страны
Сибнедра будут учитывать интересы Кузбасса при выдаче лицензий угольщикам
В Кузбассе школьница обокрала свою бабушку
Власти хотят запретить перевозить уголь по Новокузнецку
Полицейские нашли кузбассовцу тещу
Пожар под Кемеровом: Родители рассказали, как спасали детей
Синоптики рассказали, когда в Кузбасс вернется тепло
Встал и ушел: В Кемерове маршрутка сбила пешехода
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам