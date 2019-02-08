На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список погибших

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-08T08:56:22+03:00

В результате ЧП погибли шесть человек

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В распоряжении редакции «Комсомолки» появился список погибших в результате ДТП на разрезе «Распадский». Смертельные травмы получили шесть горняков. В результате аварии погибли:

1. Дилев В. А.

2. Негода А. С.

3. Загидов Р. Х

4.Доломожный Ю. М.

5. Коврижкин И. А.

6. Савин С. В.

Авария произошла в пятницу в 7.35 на технологической дороге разреза. Вахтовый автобус с рабочими шахты перевернулся и рухнул с высоты. На месте погибли шесть человек, семнадцать пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU