2019-02-08T07:58:38+03:00
Происшествия

В Междуреченске на «Распадском» перевернулся автобус с вахтовиками

Сообщается о шести погибших
Екатерина БОРМОТОВА
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Сообщается о шести погибших Фото: "Комсомольская правда"Сообщается о шести погибших Фото: "Комсомольская правда"
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В Междуреченске на разрезе «Распадский» перевернулся автобус, перевозивший вахтовых рабочих. Сообщается о шести погибших.

ДТП произошло утром 8 февраля. По неподтвержденной пока информации, автобус с вахтовиками вылетел с дороги в обрыв высотой 40 метров. В нем находились 22 сотрудника разреза «Распадский», шесть человек погибли, 16 пострадали.

На данное происшествие обратил внимание замминистра энергетики России Анатолий Яновский во время выступления на съезде угольщиков в Новокузнецке.

- Произошла трагедия, погибли люди на «Распадской». И это произошло не на производстве: автобус с рабочими перевернулся, - отметил замминистра.

Авария произошла утром 8 февраля Фото: "Комсомольская правда"

Авария произошла утром 8 февраля Фото: "Комсомольская правда"

В прокуратуре Кемеровской области сообщили о шести погибших и 17 пострадавших, которых госпитализировали. По информации ведомства, ДТП произошло около 07.45 на технологической дороге.

- На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев. По факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства, - рассказали в прокуратуре.

СПРАВКА КП

Разрез «Распадский» входит в группу предприятий ПАО «Распадская». Данный разрез – единственное предприятие, которое комбинирует два способа добычи угля – традиционный открытый и глубокую разработку пластов. В 2013 году предприятие вошло в пятерку крупнейших разрезов России, добыв 4 миллиона тонн угля в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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