14 пострадавших в Междуреченске горняков эвакуировали в областную больницу

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-08T13:01:41+03:00

14 пострадавших в Междуреченске горняков эвакуировали в областной центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий Кадр: «Между.Net»

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии

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Стало известно точное количество горняков, которые пострадали в результате ДТП на угольном разрезе «Распадский» в Междуреченске. В момент аварии в автобусе находились 24 человека.

Как рассказали в Кемеровском областном центре медицины катастроф, в момент аварии в автобусе находились 24 человека, шесть из них погибли на месте, остальные были госпитализированы городскую больницу Междуреченска.

- Сразу же по оказанию первой врачебной помощи стали решать вопрос об эвакуации пострадавших в областной центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий. В настоящий момент из 18 пострадавших эвакуировано 14 человек. Из них пять находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести, - сказал директор центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

Еще два человека ожидают эвакуации и два горняка с травмами легкой степени останутся в больнице Междуреченска.

СПРАВКА КП

Разрез «Распадский» входит в группу предприятий ПАО «Распадская». Данный разрез – единственное предприятие, которое комбинирует два способа добычи угля – традиционный открытый и глубокую разработку пластов. В 2013 году предприятие вошло в пятерку крупнейших разрезов России, добыв 4 миллиона тонн угля в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU