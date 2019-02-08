На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список пострадавших

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-08T08:55:08+03:00

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В Кузбассе в результате ДТП на разрезе «Распадский» пострадали 17 человек, которые ехали в вахтовом автобусе. В распоряжении редакции появился список пострадавших, которых госпитализировали в травматологическе отделение горбольницы Междуреченска.

Список пострадавших:

1. Батуев Евгений Викторович 1969, перелом

2. Злобин Андрей Ульянович 1969, повреждение спины

3. Горбунов Александр Анатольевич 1973, перелом левой ключицы и множественные переломы ребер

4. Рылов Константин Александрович 1979, ушиб грудной клетки

5. Гетке Борис Иванович 1975, ушиб грудной клетки и поясницы

6. Куняев Александр Николаевич 1978, ушиб грудной клетки

7. Хахарин Сергей Викторович 1988, перелом правой ноги

8. Трусов Альберт Петрович 1970, перелом правой ноги

9. Климов Артем Николаевич 1986, СГМ

10. Арыков Дмитрий Николаевич 1970, ушибы мягких тканей лица

11. Леонтьев Анатолий Анатольевич 1973, ушибы мягких тканей лица

12. Спиридонов Иван Николаеви 1976, ушиб ребер

13. Ветров Валерий Петрович 1960, ушиб головы и ребер

14. Шилин Константин Александрович 1984, ушиб головы и ребер

15. Сорокин Андрей Петрович 1962, ушиб бедра

16. Шумихалитов Марат Абдулович 1982, ушиб левого плеча грудной клетки

17. Бедке Д.И.

Напомним, что в пятницу утром по дороге к разрезу «Распадский» перевернулся и рухнул с высоты автобус с рабочими. Шесть человек погибли в результате ДТП. Еще 17 человек, включая водителя, пострадали. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, также проводит проверку прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU