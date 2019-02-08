2019-02-08T10:16:58+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в Междуреченске горняков

Четверо из низ находятся в реанимации
Екатерина БОРМОТОВА
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Четверо пострадавших в ДТП в Междуреченске находятся в тяжелом состоянииЧетверо пострадавших в ДТП в Междуреченске находятся в тяжелом состоянии
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Междуреченске горняков. Четверо из них находятся в реанимации.

В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области рассказали о состоянии горняков, которые были госпитализированы с места аварии на технологической дороге разреза «Распадский». Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, у 12 состоянии средней степени тяжести.

- Для эвакуации пострадавших в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Междуреченскую городскую больницу выехали шесть реанимационных бригад центра охраны здоровья шахтеров, две реанимационных бригады Новокузнецкой станции скорой медицинской помощи, две реанимационных бригады Кемеровского областного центра медицины катастроф и три реанимационных бригады ВГСЧ, - сообщили в департаменте.

Эвакуировать пострадавших будут в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий.

Утром 8 февраля вахтовый автобус с горняками слетел с технологической дороги в обрыв. В результате смертельные травмы получили шесть сотрудников разреза.

СПРАВКА КП

Разрез «Распадский» входит в группу предприятий ПАО «Распадская». Данный разрез – единственное предприятие, которое комбинирует два способа добычи угля – традиционный открытый и глубокую разработку пластов. В 2013 году предприятие вошло в пятерку крупнейших разрезов России, добыв 4 миллиона тонн угля в год.

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Стало известно о состоянии пострадавших в Междуреченске горняков

В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области рассказали о состоянии горняков, которые были госпитализированы с места аварии на технологической дороге разреза «Распадский». Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, у 12 состоянии средней степени тяжести. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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