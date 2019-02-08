2019-02-08T09:00:31+03:00
Происшествия

Появилось видео с места падения автобуса с горняками в Междуреченске

В результате аварии погибли шесть человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Автобус упал в обрыв и перевернулсяАвтобус упал в обрыв и перевернулся
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В Междуреченске произошло смертельное ДТП по дороге к разрезу «Распадский». В распоряжении «Комсомольской правды» появились кадры с места трагедии.

В Междуреченске попал в аварию автобус с вахтовиками.

Около 07.45 8 февраля автобус, везший горняков на разрез, слетел с технологической дороги в обрыв и перевернулся. В результате смертельные травмы получили шесть сотрудников разреза «Распадский». Еще 17 были госпитализированы в травматологическое отделение МБУЗ ЦГБ Междуреченска.

На месте работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. По факту смерти рабочих возбуждено уголовное дело.

СПРАВКА КП

Разрез «Распадский» входит в группу предприятий ПАО «Распадская». Данный разрез – единственное предприятие, которое комбинирует два способа добычи угля – традиционный открытый и глубокую разработку пластов. В 2013 году предприятие вошло в пятерку крупнейших разрезов России, добыв 4 миллиона тонн угля в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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