Сергей Цивилев о ЧП на угольных предприятиях: «Мы поможем родственникам погибших горняков»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-08T11:08:34+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев прокомментировал происшествия, которые произошли на угольных предприятиях Кузбасса утром 8 февраля. Власти региона помогут родственникам погибших горняков.

- Два серьезных происшествия произошло сегодня. Одно на разрезе «Распадский», второе – на шахте имени Тихова. К сожалению, есть жертвы. Шахтерский труд – он очень, очень опасен, мы уделяем этому постоянное внимание. Сегодня на съезде шахтеров одним из главных вопросов был вопрос промышленной безопасности, безопасности человека, работающего в тяжелых условиях труда. Мы формируем отдельную секцию, на которой будут постоянно рассматриваться вопросы промбезопасности. На сегодня для нас это трагедия. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь родственникам погибших шахтеров, - заявил Цивилев.

Напомним, около 07.45 в Междуреченске автобус с горянками вылетел с дороги и перевернулся. В результате погибли шесть человек и 18 пострадали.

Второе ЧП произошло в Ленинск-Кузнецком районе на шахте имени Тихова. Здесь произошел выброс метана – погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU