На кузбасской шахте погиб рабочий из-за выброса метана

В пятницу, 8 февраля, на шахте имени Тихова произошел выброс метана. Один человек пострадал, еще трое пострадали. После ЧП из-под земли эвакуировали 190 человек.

Об этом происшествии во время Всероссийского съезда угольщиков в Новокузнецке рассказал Сергей Цивилев.

– Работа шахты приостановлена, все шахтеры выведены на поверхность.Там работает комиссия. К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, мы ждем результата комиссии. Угрозы жизни другим шахтерам нет, – сказал Сергей Цивилев.

Известно, что на глубине 350 метров произошло обрушение породы.190 человек смогли самостоятельно подняться на поверхность, четверых горняков завалило. Один из них получил смертельные травмы и скончался на месте.

Напомним, что также 8 февраля автобус с горняками перевернулся по дороге на разрез Распадский. Шесть человек погибли и 17 пострадали.

Справка «КП»

Первая очередь шахты имени С.Д. Тихова, которая принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, была введена в эксплуатацию 10 июля 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей. С запуском объекта для области создано более 1500 новых рабочих мест.