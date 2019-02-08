Стало известно, кто погиб из-за выброса метана на кузбасской шахте

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-08T11:07:04+03:00

Шахта имени Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году Фото: metholding.ru

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Стало известно число погибших и пострадавших в результате выброса метана на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе. ЧП произошло около 10 утра пятницы.

Как рассказала в прокуратуре Кемеровской области, на шахте произошел внезапный выброс метана и угля. В результате несчастного случая два работника шахты получили травмы. Позже один шахтер скончался.

- Погиб машинист горных выемочных машин, горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Для расследования обстоятельств и причин данного происшествия создана комиссия.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в момент происшествия под землей находились 190 горняков. В данный момент работа предприятия приостановлена. Власти пообещали помочь семьям погибших.

Отметим, что утром 8 февраля произошел еще один трагический случай на угольном предприятии в Междуреченске. Здесь перевернулся автобус с горняками – шестеро погибли.

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– 77 человек вместе с горноспасателями остаются под землей для монтажа оборудования, которое будет производить откачку воды, – сообщили «Комсомольской правде – Кемерово» в главном управлении МЧС региона. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU