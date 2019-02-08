«Небольшой полет – и все»: Пострадавшие горняки рассказали, как перевернулся автобус в Междуреченске

Горняки разреза «Распадский» рассказали, как выбирались из перевернувшегося автобуса. Мужчины отметили, что не успели испугаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690708" frameborder="0"></iframe> В Междуреченске попал в аварию автобус с вахтовиками.

- Мы в будке сидели, ничего не видели. Когда уже упали, тогда поняли. Я первый вылез, давай вытаскивать всех потихоньку, - рассказал пострадавший Иван Спиридонов, который работает на разрезе водителем.

Вахтовка упала с восьмиметровой высоты

Мужчина отметил, что сидел на правой стороне автобуса, а он упал на противоположный бок.

Другой пострадавший, машинист экскаватора Андрей Сорокин, отметил, что не успел испугаться, потому что все произошло очень быстро.

Андрей Сорокин получил ушиб бедра Кадр: «Между.Net»

- Небольшой полет и все, вниз головой. Дальше начали выбираться из вахтовки, стали других людей вытаскивать – тех, кого могли. Кого зажало в задней части, даже не пытались вытащить, потому что… Кто-то в шоке был, - отметил горняк.

В автобусе находились 24 человека, шесть погибли на месте

Автобус, который вез горняков на смену, попал в страшное ДТП около восьми утра пятницы. Транспортное средство слетело с дороги в обрыв. Пролетев около восьми метров, машина с горняками упала на бок, внутри были 24 человека – шестеро погибли на месте, остальных увезли в больницу. На данный момент известно, что 14 пострадавших горняков эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В аварии пострадали 18 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии

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