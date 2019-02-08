Автобусы и съемное жилье: Как будут помогать родственникам пострадавших в аварии на «Распадском»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-08T15:43:27+03:00

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В «Распадской угольной компании» рассказали, как помогут семьям погибших и пострадавших горняков при аварии в Междуреченске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690708" frameborder="0"></iframe> В Междуреченске попал в аварию автобус с вахтовиками.

- Мы организовали штаб, провели встречу с семьями, с родственниками. Завтра утром из Междуреченска поедет автобус в Ленинск-Кузнецкий, чтобы родственники смогли посетить своих близких. Такой автобус будет ходить первое время. В дальнейшем мы также будем всячески содействовать тому, чтобы люди были вместе. Если кому-то из родственников будет проблематично ездить, все-таки Междуреченск находится далековато, мы снимем гостиницу или жилье, чтобы люди могли быть рядом. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь, - рассказал директор по персоналу «Распадской угольной компании» Андрей Чирыкин.

Директор по персоналу «Распадской угольной компании» Андрей Чирыкин

Собеседник добавил, что предприятие намерено провести тщательное расследование произошедшего и выявить причину.

Автобус, который вез горняков на смену, попал в страшное ДТП около восьми утра пятницы. Транспортное средство слетело с дороги в обрыв. Пролетев около восьми метров, машина с горняками упала на бок, внутри были 24 человека – шестеро погибли на месте, остальных увезли в больницу. На данный момент известно, что 14 пострадавших горняков эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU