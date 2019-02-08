2019-02-08T15:43:27+03:00
Происшествия

Автобусы и съемное жилье: Как будут помогать родственникам пострадавших в аварии на «Распадском»

Семьям окажут материальную помощь
Екатерина БОРМОТОВА
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Семьям погибших и пострадавших горняков окажут материальную помощьСемьям погибших и пострадавших горняков окажут материальную помощь
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В «Распадской угольной компании» рассказали, как помогут семьям погибших и пострадавших горняков при аварии в Междуреченске.

В Междуреченске попал в аварию автобус с вахтовиками.

- Мы организовали штаб, провели встречу с семьями, с родственниками. Завтра утром из Междуреченска поедет автобус в Ленинск-Кузнецкий, чтобы родственники смогли посетить своих близких. Такой автобус будет ходить первое время. В дальнейшем мы также будем всячески содействовать тому, чтобы люди были вместе. Если кому-то из родственников будет проблематично ездить, все-таки Междуреченск находится далековато, мы снимем гостиницу или жилье, чтобы люди могли быть рядом. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь, - рассказал директор по персоналу «Распадской угольной компании» Андрей Чирыкин.

Директор по персоналу «Распадской угольной компании» Андрей Чирыкин

Директор по персоналу «Распадской угольной компании» Андрей Чирыкин

Собеседник добавил, что предприятие намерено провести тщательное расследование произошедшего и выявить причину.

Автобус, который вез горняков на смену, попал в страшное ДТП около восьми утра пятницы. Транспортное средство слетело с дороги в обрыв. Пролетев около восьми метров, машина с горняками упала на бок, внутри были 24 человека – шестеро погибли на месте, остальных увезли в больницу. На данный момент известно, что 14 пострадавших горняков эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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