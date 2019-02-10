«Пивной закон» в действии: В Кузбассе закрылись 24 пивных магазина

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-10T09:43:12+03:00

Всего в регионе должны закрыть больше 200 пивточек

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе закрылись 24 пивных магазина в жилых домах после вступления в силу нового «пивного закона». Исполнение закона контролируют полицейские и чиновники.

Напомним, что 2 февраля в Кузбассе в силу вступил закон, который запрещает продавать пиво и слабоалкогольную продукцию в жилых домах в помещениях площадью меньше 50 квадратных метров в городах и меньше 25 «квадратов» в селах.

Как рассказали в областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в регионе выявляют торговые объекты, которые подпадают под действия ограничений. По действие закона сейчас попадают 237 предприятий. На 8 февраля были закрыты 24 объекта.

–Если предприниматель проигнорировал требования законодательства, то он будет привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей, – отметили в областной администрации.

За исполнение закона следят ГУ МВД по Кемеровской области и департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а также Роспотребнадзор.

В областном департаменте открыта горячая линия по незаконной торговле алкогольной продукцией. Телефоны:

8 (3842)-36-28-03, 8-(3842)-34-96-33

ИСТОЧНИК KP.RU