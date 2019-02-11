В Следкоме рассказали подробности пожара в Новокузнецке, где погибли двое детей

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-11T07:21:39+03:00

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В кузбасском следственном управлении рассказали подробности ночного пожара, в результате которого погибли двое детей шести и десяти лет. Возбуждено уголовное дело.

Пожар в двухэтажном доме, где проживала многодетная семья, произошел около часа ночи. Дым, заполонивший комнату, почувствовали взрослые. В этот момент кухня дома уже вовсю полыхала. Родители смогли вынесли из огня троих детей. Еще двоих, мальчиков шести и десяти лет, мужчина спасти не успел. Их тела были обнаружены после ликвидации пожара.

В ведомстве уточнили, что 10-летнего мальчика и 37-летнего мужчину с ожогами доставили в больницу, им оказывается помощь. Еще двое детей трех и семи лет и их 30-летняя мать не пострадали.

Предварительно известно, что пожар произошел из-за печи отопления.

- В рамках расследования уголовного дела будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания, судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти погибших, - добавили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU