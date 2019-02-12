На шахте в Кузбассе погиб горняк: Следком рассказал подробности ЧП

12 Февр. 19:19 2019-02-12T19:41:17+03:00

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Следственный комитет рассказал подробности аварии на шахте «Кыргайская». В результате обрушения погиб 46-летний рабочий.

Как рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области, сообщение об обрушении в забое на «Шахте «Кыргайская» поступило в 20.30 минут.

– В момент аварии на месте было три человека. В результате обрушения горной массы один подземный рабочий погиб. Второй получил травму ноги. Третий не пострадал. По данному факту проводим доследственную проверку, – рассказали в Следственном комитете.

Погибшему рабочему было 46 лет. Пострадавшему - 41 год, он госпитализирован. После аварии других шахтеров не эвакуировали, так как больше опасности не было.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следственная группа. Следователи опросят должностных лиц шахты, будут изымать документы, выяснять обстоятельства произошедшего. Следователем будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти горянка.

Напомним, ранее стало известно, что на шахте «Кыргайская» в Прокопьевском районе произошло обрушение в монтажной камере конвейерного штрека. Один человек погиб на месте, второй получил переломы. Пострадавшего и погибшего оперативно подняли на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU