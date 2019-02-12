Горняк погиб на шахте в Кузбассе

На одной из кузбасских шахт случилось чрезвычайное происшествие. После обрушения в монтажной камере один горняк погиб. Еще один шахтер госпитализирован. Об этом сообщает осведомленный источник.

По словам источника «Комсомольской правды», ЧП произошло на шахте «Кыргайская» в Прокопьевском районе.

– Произошло обрушение в монтажной камере конвейерного штрека. На аварийном участке находилось два человека. Погибшего и пострадавшего извлекли из-под завалов до приезда спасателей МЧС. Сейчас шахта работает в штатном режиме. Руководство приняло решение, не выводить людей, – рассказал собеседник издания.

На место происшествия выехали следователи Следственного комитета.Известно, что пострадавший шахтер получил переломы грудной клетки и конечностей.

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Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в момент аварии на месте обрушения было три человека. Погиб 46-летний подземный рабочий, его 41-летний коллега получил травму ноги. Третий горняк не пострадал. Следователи начали доследственную проверку.

Отметим, что шахта «Кыргайская» принадлежит через компанию-посредника московскому предприятию ООО «Талдинская горная компания». Ею владеет бывший деловой партнер Александра Щукина, обвиняемого по делу о вымогательстве акций «Инской», Руслан Ростовцев. Щукин пытался отсудить у Ростовцева АО«Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и еще одно угольное предприятие.

Напомним, это не первое ЧП, которое случилось в последнее время на кузбасских шахтах. Так, несколько дней назад из-за выброса метана на шахте имени Тихова погиб рабочий. В тот же день, 8 февраля 2019 года, перевернулся автобус, который перевозил горняков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести.

Справка КП:

Шахта «Кыргайская» находится в Прокопьевском районе Кемеровской области и входит в состав Талдинской горной компании. Ее строительство началось в 1982 году, а в 1989 году шахта была сдана в эксплуатацию с объемом добычи 500 тысяч тонн, и уже на второй год ее проектная мощность была перекрыта в два раза. В 2007 году «Кыргайская» вместе с шахтой «Талдинской-Южной» в состав «Талдинской горной компании». С 2015 года нахрдится под управлением ООО «Угледобывающая компания Талдинская».