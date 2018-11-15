Дело «Инской»: Адвокаты замов губернатора озвучили позицию защиты

Адвокаты обвиняемых в вымогательстве акций разреза «Инской» отстраненных заместителей губернатора озвучили позицию защиты по делу. По словам защитников, следствие не доказало сговор фигурантов и не обосновало стоимость акций.

В четверг, 15 ноября, в Кемерове прошла пресс-конференция с участием адвоката замгубернатора Кемеровской области Алексея Иванова – Александра Золоева и адвоката заместителя губернатора Александра Данильченко – Дмитрия Гречко.

По словам адвоката Александра Золоева, в обвинительном заключении не установлено обстоятельство единого умысла у всех восьми подозреваемых. Кроме того, большинство фигурантов не были знакомы друг с другом.

Защита настаивает на том, что заместители губернатора встречались с потерпевшим владельцем акций, чтобы довести до него положение дел на предприятии, чтобы он постарался повлиять на ситуацию.

- На июль 2016 года на предприятии задолженность по заработной плате составляла около трех месяцев. 900 рабочих находились без заработной платы. А затем они вообще отказались выходить на работу, то есть спускаться в шахту. Здесь была опасность. Нужно пояснить, что на данном предприятии нельзя допускать остановку ни в коем случае… Это приводит к авариям. То есть мотивом действий должностных лиц администрации области и являлось урегулирование кризисной ситуации, дабы не допустить остановки работ, которая угрожала катастрофой, – рассказал адвокат Александр Золоев.

Как отметил юрист, сейчас подсудимым инкриминируется посягательство на имущество в особо крупном размере. Однако с 2014 года чистые активы предприятия имели отрицательные значения. В 2016 году чистые активы составили минус 4,8 миллиарда рублей. Предприятие было в долгах. Поэтому его акции ничего не стоили, говорят юристы.

– На понятен довод следствия о вымогательстве акций стоимостью 250 тысяч рублей, хотя экспертиза стоимости акций не проводилась, – отметил Золоев. - Акции не дают права на владение предприятием. Акция – это ценная бумага, которая дает право на получение дивидендов и на имущество, оставшееся после ликвидации общества. Соответственно на имущество действующего предприятия владелец акции права не имеет. Обвинение прямо противоречит закону в этой формулировке.

Юристы отмечают, что в преступлениях, связанных с хищениями, обязательным элементом является стоимость имущества, которое похитили или пытались похитить. Стоимость должна устанавливаться либо через баланс предприятия, либо путем независимой оценки. Однако оценка следствием не проводилась. Ходатайства защиты о проведении экспертной оценки отклонялись во время следствия.

Адвокат Дмитрия Гречко рассказал также об очной ставке между его подзащитным Александром Данильченко и потерпевшим Антоном Цыганковым. Последний заявил, что заместитель губернатора не оказывал давление на него и угроз не высказывал.

Адвокаты отстраненных чиновников отмечают, что Цыганков на самом деле вел переговоры о продаже акций с Александром Щукиным, но их подзащитные в этом не участвовали.

Напомним, в Кемерове прошло уже два суда по уголовному делу о вымогательстве акций кузбасского разреза. На одном из них свою вину частично признал олигарх Александр Щукин. Остальные отказались признавать свою вину.

Громкое уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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