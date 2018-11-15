Адвокаты: акции кузбасского разреза «Инской» не стоили ничего

В Кемерове адвокаты фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» рассказали об их реальной стоимости. По сведениям юристов, акции кузбасского разреза не стоили ничего.

В Кемерове 15 ноября прошла пресс-конференция с участием адвокатов восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской». По уголовному делу, в том числе, арестованы два бывших заместителя губернатора Кемеровской области, генерал кузбасского Следкома и олигарх.

- Фигурантов дела обвиняют в посягательстве на имущество в особо крупном размере. Изначально была сумма 1 миллиард, сейчас фигурирует сумма 2,7 миллиарда. При этом анализ бухгалтерской отчетности ОАО «Разрез «Инской», которая находится в свободном доступе, показывает, что уже с 2014 года чистые активы предприятия имели отрицательное значение. Чистые активы – это активы, свободные от обязательств. Если продать все активы и погасить все обязательства, то в 2016 году разрез «Инской» все равно оставался должен почти 5 миллиардов рублей. Это отрицательные чистые активы. Откуда взялась сумма в 2,7 миллиарда, нам непонятно, - отметил адвокат бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Иванова Александр Золоев.

Он отметил, что экспертиза стоимости акций следствием до сих пор не проведена. В итоге, заключил Золоев, акции разреза ничего не стоили.

Напомним, в Кемерове прошло уже два суда по уголовному делу о вымогательстве акций кузбасского разреза. На одном из них свою вину частично признал олигарх Александр Щукин. Остальные отказались признавать свою вину.

Напомним, громкое уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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