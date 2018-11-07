Свидетели дали показания против экс-главы кузбасского Следкома

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-07T15:29:30+03:00

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В Центральном районном суде Кемерова состоялось второе заседание по уголовному делу о вымогательстве акций кузбасского разреза «Инской». На нем было рассмотрено обвинение экс-главы кузбасского Следкома Сергея Калинкина в получении взятки автомобилем BMW X5.

В среду, 7 ноября, Центральный районный суд под председательством Александра Вялова выслушал двух свидетелей, которые подтвердили, что в 2014 году бизнесмен Александр Щукин купил BMW X5 для Сергея Калинкина, который являлся главой следственного управления Следственного комитета Кузбасса.

Сотрудник автосалона, собственником которого являлся бизнесмен Александр Щукин, Денис Г., подтвердил, что в конце лета 2014 года в компанию поступил BMW X5, который был передан Сергею Калинкину. При этом заказ на автомобиль исходил от Щукина.

- Забирал автомобиль непосредственно Калинкин. Я через стекло его видел. Он сел и поехал, - сказал свидетель.

Также он сообщил, что позже видел Калинкина в автосалоне еще несколько раз. Он проходил техническое обслуживание на BMW X5.

- Всегда на данном автомобиле приезжал именно Калинкин. Последний раз видел его в середине 2015 года, точную дату назвать не могу, - добавил свидетель.

По его словам, стоимость авто составляла от 4,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что гособвинение увидело в этих показаниях свидетеля противоречия. На допросе в ноябре 2016 года он говорил, что стоимость купленного Щукиным автомобиля, который забрал Калинкин, составляла 7 миллионов. Свидетель объяснил противоречия тем, что с момента, когда происходила покупка BMW X5, прошло четыре года и мог забыть.

Бизнесмен Александр ЩукинФото: Кирилл ЧАЩИН

Адвокаты Сергея Калинкина, в свою очередь, отметили, что стоимость иномарки свидетель Денис Г. знал по разговорам, которые были в коллективе автосалона. Также он достоверно не знал, кто являлся собственником автомобиля. Свидетель подтвердил, что не видел никаких документов, которые бы указывали на реального собственника BMW X5.

Второй свидетель, Максим М, тоже подтвердил, что видел Сергея Калинкина в день выдачи BMW X5 в автосалоне Щукина. Он отметил, что забрать авто мог только собственник или же человек, у которого есть доверенность на пользование автомобилем. Однако данный свидетель сам тоже не видел никаких документов, в которых было обозначено, кто является собственников авто.

Отметим, что ранее сам Щукин подтвердил факт передачи Калинкину двух автомобилей BMW X5 в 2012 и 2014 годах. Общая стоимость автомобилей превышает десять миллионов рублей. В настоящий момент иномарки изъяты.

Эпизод о взятках относится к уголовному делу о вымогательстве акций разреза «Инской», фигурантами которого, помимо Сергея Калинкина, являются семь человек, в том числе высокопоставленные чиновники.

Напомним, громкое уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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