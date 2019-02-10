2019-02-10T14:32:17+03:00
Общество

Семье погибшего на шахте имени Тихова горняка выплатят более 3 миллионов рублей

Сергей Цивилев также распорядился погасить все кредиты и ипотеку
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев провел совещание на шахте имени Тихова. Фото: АКОСергей Цивилев провел совещание на шахте имени Тихова. Фото: АКО
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Семье погибшего на шахте имени Тихова горняка выплатят больше трех миллионов рублей. Сергей Цивилев провел совещание с президентом Промышленно-металлургического холдинга.

Как рассказали в областной администрации, в субботу Сергей Цивилев посетил Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, где находятся пострадавшие горняки разреза «Распадский». Затем губернатор встретился с руководством ПАО «Распадская» местными жителями и осмотрел место, где вахтовый КамАЗ съехал с дороги упал в обрыв.

Поздним вечером губернатор провел совещание на шахте имени С.Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком. В нем приняли участие руководство предприятия во главе с президентом Промышленно-металлургического холдинга Евгением Зубицким, представители Ростехнадзора, члены комиссии по расследованию несчастного случая и технические эксперты. Началось совещание с минуты молчания в память о погибшем шахтере и горняках «Распадского».

По словам специалистов, комиссия уже в понедельник даст предварительное заключение о причинах аварии и состоянии шахты. Губернатор поручил сразу же передать ему результаты для подробного ознакомления.

– К сожалению, мы не можем гарантировать 100-процентной безопасности шахтерского труда. Но нужно делать все, что зависит от нас, отрабатывать каждую мелочь, изучать детали, подключать опыт. Необходимо учиться избегать подобных последствий, не допускать таких ЧП, — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, все члены семьи погибшего шахтера Андрея Кутенева получат по 100 тысяч рублей от администрации области. Еще 100 тысяч рублей семя получит от администрации Ленинска-Кузнецкого.

– Помимо необходимой материальной помощи в виде выплат должны быть закрыты все кредиты, ипотека, в том числе и у родителей погибшего, если имеются, — добавил Сергей Цивилев.

Евгений Зубицкий добавил, что компания выплатит семье 2 миллиона рублей и закроет все кредиты. Еще 1 миллион родные получат от Фонда социального страхования. Также будут оплачены все расходы, связанные с похоронами.

Горняк, который пострадал во время обвала на шахте имени Тихова получит 100 тысяч рублей от областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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