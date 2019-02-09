Сергей Цивилев посетил пострадавших при ЧП на кузбасских шахтах горняков

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-09T11:57:56+03:00

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Губернатор Кемеровской области посетил шахтеров, пострадавших накануне в ЧП на угольных предприятиях. Также он встретился с родственниками погибших и пострадавших.

Сергей Цивилев побывал в Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров, где сейчас находятся пострадавшие на разрезе «Распадском» и на шахте имени Тихова. Глава региона обошел все палаты, где лежат шахтеры, побеседовал с ними, а потом встретился с родственниками погибших и пострадавших. К слову, сейчас здесь находятся 16 работников разреза и один – с шахты имени Тихова. Пятеро горняков – в реанимации, один их них – в крайне тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается, а с родственниками работают психологи.

- Губернатор обратился к главврачу с просьбой постоянно докладывать о состоянии пациентов. Поговорил с родственниками, выразил соболезнования и сочувствие, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Напомним, два ЧП произошли в Кузбассе накануне, 8 февраля. На шахте имени Тихова в Ленинке-Кузнецком под завалами оказался один шахтер. А на разрезе "Распадском" перевернулся автобус с 24 шахтерами. Шестеро из них погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU