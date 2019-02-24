2019-02-24T19:38:02+03:00
Происшествия

Автобус раздавил охранника: Появились подробности ДТП на вокзале в Кемерове

Полиция проводит проверку
Кирилл ЧАЩИН
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Погибшего зажало между автобусом и столбом, говорят очевидцы. Фото: "ВКонтакте"Погибшего зажало между автобусом и столбом, говорят очевидцы. Фото: "ВКонтакте"
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Кемеровские полицейские начали проверку после гибели охранника на автовокзале. Стражи порядка выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что в воскресенье вечером в соцсети появились кадры с места гибели охранника на кемеровском автовокзале. На посадочной площадке автобус прижал мужчину к столбу. Пострадавший скончался на месте.

В главном управлении МВД по Кемеровской области сообщили, инцидент произошел около 19.00. На месте работала следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и несколько экипажей ГИБДД.

– Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, начиная движение, совершил наезд и смертельно травмировал мужчину, который находился перед транспортным средством, – отметили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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