Автобус раздавил охранника: Появились подробности ДТП на вокзале в Кемерове
Кемеровские полицейские начали проверку после гибели охранника на автовокзале. Стражи порядка выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, что в воскресенье вечером в соцсети появились кадры с места гибели охранника на кемеровском автовокзале. На посадочной площадке автобус прижал мужчину к столбу. Пострадавший скончался на месте.
В главном управлении МВД по Кемеровской области сообщили, инцидент произошел около 19.00. На месте работала следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и несколько экипажей ГИБДД.
– Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, начиная движение, совершил наезд и смертельно травмировал мужчину, который находился перед транспортным средством, – отметили в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU