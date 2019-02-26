Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор
Специалисты кузбасского Роспотребнадзора заинтересовались конфетами, внутри которых находился живой червь.
Накануне новокузнечане разместили в социальной сети фотографию и видео, на которых запечатлела конфету. От всех прочих кондитерских изделий эта отличалась своей начинкой. Внутри конфеты находился червь. Кузбассовцы активно обсуждали, как червь мог попасть в начинку конфеты и кто больше виноват: изготовитель конфет или магазин, в котором они продаются.
- Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области проводятся надзорные мероприятия в отношение ООО «Розница К-1» по проверке фактов изложенных в информации СМИ, - сообщает пресс-служба ведомства. - Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
ИСТОЧНИК KP.RU