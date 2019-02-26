2019-02-26T04:04:51+03:00
Происшествия

Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор

В сети магазинов, где продавались конфеты с сюрпризом, проводятся проверки
Екатерина РОМАНОВА
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Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".
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Специалисты кузбасского Роспотребнадзора заинтересовались конфетами, внутри которых находился живой червь.

Накануне новокузнечане разместили в социальной сети фотографию и видео, на которых запечатлела конфету. От всех прочих кондитерских изделий эта отличалась своей начинкой. Внутри конфеты находился червь. Кузбассовцы активно обсуждали, как червь мог попасть в начинку конфеты и кто больше виноват: изготовитель конфет или магазин, в котором они продаются.

- Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области проводятся надзорные мероприятия в отношение ООО «Розница К-1» по проверке фактов изложенных в информации СМИ, - сообщает пресс-служба ведомства. - Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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