В Кемерове продают хлеб за 650 рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-26T15:55:36+03:00

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В Кемерове открылась пекарня, в которой булка хлеба стоит 650 рублей. Совладелец пекарни Антон Ипатов рассказал о том, почему так дорого.

По словам совладельца пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», пекарня была построена с нуля за городом за год-полтора. Предприниматели вырыли собственный колодец и установили две мельницы стоимостью около двух миллионов рублей.

– Хлеб наш не портится. Он из настоящей пшеничной муки. Муку мы делаем сами на каменных жерновах. Формы для хлеба смазываются настоящим маслом, которое давится на прессе. Мы его за 600 рублей покупаем. Соль карпатская – от 600 рублей стоит – очень вкусная, – отмечает Антон Ипатов. – Сам процесс производства занимает 12-13 часов. Мы с шести-семи начинаем. В семь, а то и восемь вытаскиваем готовый хлеб. Это достаточно тяжелый труд.

Хлеб продается три дня, второй и третий день он стоит на уценке (с каждым днем он дешевле на 50 рублей). Его можно кушать и неделю. Но мы его на сухари пускаем или сами съедаем. Это ручной труд и очень тяжелый, поэтому цена дешевле просто не может быть.

По словам Антона в неделю у них покупают не больше 50 буханок хлеба.

Как отмечают пекари, все ингредиенты хлеба приходят от проверенных поставщиков. С некоторыми из них их свел Герман Стерлигов.

Сотрудники «Комсомолки» купил хлеб в пекарне Ипатовых и попробовали. По общему мнению, такой хлеб отличается от привычного, который можно купить в магазине. У него необычный запах, он легко крошится, хотя при этом плотный. Кажется, что он сырой. На вкус хлеб кисловатый, иногда что-то скрипит на зубах.

Напомним, что о пекарне Ипатовых стало известно из-за их грубого запрета на обслуживание геев.

ИСТОЧНИК KP.RU