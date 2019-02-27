Владимир Машков приедет в Новокузнецк за актерами
Известный актер Владимир Машков отберет в Новокузнецке учеников в Московскую театральную школу Олега Табакова. Кастинг пройдет 2-3 марта.
Как отметили в областной администрации, отбирать актеров будут в рамках Женского форума на базе Новокузнецкого областного колледжа искусств. Попробовать себя смогут ученики девятых классов, воспитанники театральных отделений школ искусств и театральных студий.
Кандидаты должны будут прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, спеть песню и показать пластический этюд.
руководитель Московского театрального колледжа Олега Табакова, артист, Владимир Машков будет возглавлять творческую комиссию.
Документы на участие необходимо подать в приемную комиссию колледжа (Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 55) или на электронную почту: gpou-noki@mail.ru (с пометкой «ФИО абитуриента, Школа Олега Табакова»).
ИСТОЧНИК KP.RU