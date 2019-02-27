2019-02-27T03:10:27+03:00
Общество

Владимир Машков приедет в Новокузнецк за актерами

Он выберет учеников для школы Олега Табакова
Кирилл ЧАЩИН
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Машков приедет искать себе учениковМашков приедет искать себе учениковФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный актер Владимир Машков отберет в Новокузнецке учеников в Московскую театральную школу Олега Табакова. Кастинг пройдет 2-3 марта.

Как отметили в областной администрации, отбирать актеров будут в рамках Женского форума на базе Новокузнецкого областного колледжа искусств. Попробовать себя смогут ученики девятых классов, воспитанники театральных отделений школ искусств и театральных студий.

Кандидаты должны будут прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню, спеть песню и показать пластический этюд.

руководитель Московского театрального колледжа Олега Табакова, артист, Владимир Машков будет возглавлять творческую комиссию.

Документы на участие необходимо подать в приемную комиссию колледжа (Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 55) или на электронную почту: gpou-noki@mail.ru (с пометкой «ФИО абитуриента, Школа Олега Табакова»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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