На новокузнецком заводе погиб рабочий

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-27T11:41:54+03:00

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21 февраля на «ЕВРАЗ ЗСМК» погиб 27-летний рабочий. Мужчина выполнял ремонтные работы на магнитном кантователе.

Новокузнецкие следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к гибели 27-летнего рабочего «ЕВРАЗ ЗСМК» его тело было обнаружено 21 февраля в среднесортном цехе. По предварительным данным, мужчина вышел на смену, которая начиналась с 08:00. При получении раскомандировки на производство, он приступил к выполнению работ.

- Раскомндировки на выполнение работ, связанных с магнитным кантователем, он не получил, и не должен был находиться на этом объекте, - цитирует слова следователя СО по городу Новокузнецку Полины Сбитневой портал city-n. – При запуске магнитного кантователя мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.

сейчас проводится комплекс экспертиз, который должен установить обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение.

К слову, это не первое ЧП, которое произошло в этом году на предприятии. Так, в конце января в доменном цехе получили травмы несколько человек из-за разбрызгивания чугуна.

ИСТОЧНИК KP.RU