С Международного женского форума в Новокузнецке будет вестись трансляция

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-01T06:10:49+03:00

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Международный женский форум проходит в Новокузнецке 1 и 2 марта. Побывать на каждой дискуссионной площадке – виртуально – сможет каждый желающий. Для этого будут проводиться он-лайн трансляции.

Как отметила Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, в Кузбассе организовано 1220 площадок в разных населенных пунктах, где можно будет посмотреть трансляции форума. Кроме того, все желающие смогут присоединиться и к он-лайн трансляции с любой из площадок, которые задействованы в работе форума. Ссылки на трансляцию размещены на официальном сайте Международного женского форума во вкладке «О Форуме – Основные темы».

Напомним, на первом Международном женском форуме будут обсуждаться вопросы, важные как для Кузбасса, так и для всей России. Здесь будут затронуты темы роли женщины в развитии промышленных регионов, тому, цифрового равенства в современном мире, культуры и искусства, здоровья работающих женщин, их умению вести бизнес и работать на благо общества, экологии и изменении городской среды. В форуме примет участие порядка 2,5 тысяч делегатов из 16 стран мира и 39 субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU