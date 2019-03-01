2019-03-01T10:42:30+03:00
Общество

Кузбасс получит более 80 пианино

Вице-премьер правительства Ольга Голодец вручила сертификат Сергею Цивилеву
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев получил сертификат на 80 пианиноСергей Цивилев получил сертификат на 80 пианиноФото: Екатерина РОМАНОВА
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В пятницу, 1 марта, Сергей Цивилев получил сертификат на приобретение более 80 пианино отечественного производства. Его на Международном женском форуме вручила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

–Мы толкнулись с необычной ситуацией. В 2014 года в отношении России были введены санкции по многим товарам. Мы оказались в сложной ситуации, когда одномоментно были разорваны промышленные и хозяйственные связи, которые были установлены десятилетиями. Нам очень сложно пришлось в первый момент, но сейчас мы понимаем, как решать это проблему… Мы спохватились, что у нас в стране не производились музыкальные инструменты. Теперь они производятся. Четыре огромных предприятия работают. В рамках программы импортозамещения в прошлом году в регионы началась поставка музыкальных инструментов. Сначала это были фортепиано, в этом году мы добавим духовые инструменты, – рассказала Ольга Голодец. – Вчера в Шерегеше мы обсуждали импортозамещение в строительстве подъемников и производстве горнолыжной экипировки.

Отметим, что музыкальные инструменты в регионы поступают благодаря помощи министерства промышленности.

Напомним, что в пятницу, 1 марта в Новокузнецке стартовал Международный женский форум с участием Ольги Голодец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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