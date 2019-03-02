2019-03-02T15:19:12+03:00
Общество

«Живой»: Кузбассовцы снова нашли червя в конфетах

Живая начинка удивила маму с ребенком
Кирилл ЧАЩИН
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Червь из конфеты активно ползал по столу своих новых хозяев. Кадр: Яна Мазаник.Червь из конфеты активно ползал по столу своих новых хозяев. Кадр: Яна Мазаник.
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В Березовском ребенок нашел живого червя в шоколадной конфете. Сладости его мама купила в супермаркете «Мария-Ра».

– Купила совсем немного конфет на разновес в магазине «Мария-Ра», проспект Ленина, 32. Ребенок нашел и показал мне червячка. Мы с ним обалдели. Живой червь ползал по столу. Противно было, конечно, – рассказала жительница Березовского Яна Мазаник. – Появилось желание не посещать больше этот магазин.

На фантике от конфеты, в которой попался живой сюрприз, указан изготовитель – ООО «Невский кондитер Белинский». Находится он городе Белинский Пензенской области.

Живого червя нашли в конфете жители Кузбасса.

Напомним, что в конце февраля червя в конфете нашла жительница Новокузнецка. Этим случаем заинтересовался Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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