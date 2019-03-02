«Живой»: Кузбассовцы снова нашли червя в конфетах
В Березовском ребенок нашел живого червя в шоколадной конфете. Сладости его мама купила в супермаркете «Мария-Ра».
– Купила совсем немного конфет на разновес в магазине «Мария-Ра», проспект Ленина, 32. Ребенок нашел и показал мне червячка. Мы с ним обалдели. Живой червь ползал по столу. Противно было, конечно, – рассказала жительница Березовского Яна Мазаник. – Появилось желание не посещать больше этот магазин.
На фантике от конфеты, в которой попался живой сюрприз, указан изготовитель – ООО «Невский кондитер Белинский». Находится он городе Белинский Пензенской области.
Живого червя нашли в конфете жители Кузбасса.
Напомним, что в конце февраля червя в конфете нашла жительница Новокузнецка. Этим случаем заинтересовался Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU