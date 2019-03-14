Кусок льда упал на девочку: Кузбасская прокуратура проверит УК

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-14T17:04:41+03:00

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Прокуратура начала проверку после того, как в Кемерове на девочку с крыши упал кусок льда. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

ЧП произошло днем 14 марта на улице Александрова в Кировском районе. Девятилетняя девочка шла вдоль дома – вдруг с крыши сорвалась ледяная глыба и упала прямо на голову ребенку. Девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

- Прокуратурой Кировского района города организована проверка исполнения жилищного законодательства. В ходе нее будет дана оценка действиям управляющей компании по содержанию дома, а также деятельности контролирующих органов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело, расследование которого также взято на контроль областной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU