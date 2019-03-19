Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-19T10:33:27+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле. Ожидается, что среднемесячная температура превысит норму на 1 градус.

- Среднемесячная температура ожидается 0, +5 градусов, что около и выше нормы на 1 градус. В первой декаде будет повышение температуры ночью от -1 к +6 и до 0,+5. При такой погоде, когда температура от минусовой до плюсовой ночью, идет раскачка нашего паводка. Ночью 0…+5 – не останавливается, тает, и днем +10…+15 – тоже тает. Поэтому мы и говорим, что вскрытие рек может произойти раньше на 3-6 дней, - отметила начальник Кемеровского гидрометеоцентра Раиса Бузунова

Ранее синоптики рассказали, каким будет паводок в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU