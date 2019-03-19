2019-03-19T10:33:27+03:00
Общество

Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле

По данным метеорологов, среднемесячная температура будет выше нормы на 1 градус
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Днем столбики термометров будут подниматься до +10,+15 градусовДнем столбики термометров будут подниматься до +10,+15 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле. Ожидается, что среднемесячная температура превысит норму на 1 градус.

- Среднемесячная температура ожидается 0, +5 градусов, что около и выше нормы на 1 градус. В первой декаде будет повышение температуры ночью от -1 к +6 и до 0,+5. При такой погоде, когда температура от минусовой до плюсовой ночью, идет раскачка нашего паводка. Ночью 0…+5 – не останавливается, тает, и днем +10…+15 – тоже тает. Поэтому мы и говорим, что вскрытие рек может произойти раньше на 3-6 дней, - отметила начальник Кемеровского гидрометеоцентра Раиса Бузунова

Ранее синоптики рассказали, каким будет паводок в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Междуреченске проходит съезд угольщиков
Синоптики: реки в Кузбассе вскроются раньше на 3-6 дней
Новокузнецкий охотник на женщин хранил в ванне труп
В Кемерове горел торговый павильон
Пострадал ребенок: в Кузбассе перевернулась легковушка
Жительница Кузбасса получила 300 тысяч рублей за перелом ноги
Дело «Зимней вишни»: суд продлил арест бывшей начальнице Госстройнадзора
ВТБ в Кузбассе подключил к Единой биометрической системе 6 офисов
Парковку в центре Кемерова сделают платной
Стали известны имена лауреатов премии «Авант-ПЕРСОНА 2019»
ВАЗ разорвало на куски после столкновения с грузовиком под Шерегешем
На разрезе в Киселевске столкнулись два грузовика
Школьник спел с Валерием Меладзе в Кемерове
Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке
Илья Середюк пересадил кемеровского чиновника с джипа на легковушку
Пьяный новокузнечанин избил работницу автомойки
«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове
В Кузбассе пройдет состязание стоматологов-ортопедов
18-летний кузбассовец в одиночку задержал магазинного вора
Суд решит судьбу еще четверых фигурантов дела «Зимней вишни»